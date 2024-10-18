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Путин высказался об увеличении числа стран – участниц БРИКС

Путин: увеличение числа участников не должно сказываться на эффективности БРИКС

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Увеличение числа участников БРИКС не должно сказываться на эффективности работы этого международного сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры. Поэтому, руководствуясь этими соображениями, и будем действовать», — сказал Путин.

18 октября Путин встречается с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

На той встрече Путин обозначил регионы, которые станут центрами глобального роста. По его словам, ими станут Юго-Восточная Азия и Африка.

Ранее Путин согласился, что БРИКС не является антизападным объединением.

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