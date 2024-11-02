Число желающих эмигрировать из США выросло в разы

Интерес к эмиграции из США резко возрос после дебатов ключевых кандидатов на пост президента страны — Камалы Харрис и Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным издания, туристические операторы в США фиксируют всплеск интереса к эмиграции и рост спроса до 900%, то есть в десять раз. При этом сразу после желания путешествовать и стремления к личностному росту в списке причин для эмиграции американцы называют глубокий политический раскол в стране.

Отмечается, что число заявок на переезд из США в 2024 году только за девять месяцев превысило аналогичный показатель за весь 2023 год. При этом с 2020 года число желающих переехать из США в другую страну выросло в шесть раз.

До этого Дональд Трамп отверг предложение о проведении новых дебатов с Харрис. При этом более 60% американцев хотят увидеть новые дебаты Трампа и Харрис.

Ранее актриса Мария Машкова призналась, что скучает по отцу после эмиграции в США.