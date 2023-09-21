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Мария Машкова трогательно обратилась к отцу на фоне разногласий из-за СВО

Актриса Мария Машкова призналась, что скучает по отцу после эмиграции в США

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РИА «Новости»

Актриса Мария Машкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как в 2015 году отец Владимир Машков подарил ей дневник прапрабабушки Мили Зеленской.

«Эти листки много лет хранились у брата отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во времена советской власти. Я всю ночь не спала, читала. Это была не только история невероятной любви и дружбы, но еще история моей страны, о которой мне не рассказывали в школе», — отметила Машкова.

Она отметила, что перечитывала этот дневник после начала СВО. В тот момент она лишилась мечты поставить спектакль по описанным в дневнике событиям вместе с отцом, однако Машкова решила создать моноспектакль сама и попросила знак свыше. Тогда перед днем рождения Машковой ей написала полная тезка прапрабабушки Милы Зеленской — ее сестра из Харькова, о которой она не знала. В конце публикации актриса обратилась к отцу и призналась, что очень по нему скучает.

«Помни о лучших движениях своей души, и мир будет у твоих ног». Это папа мне как-то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», — резюмировала Машкова.

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