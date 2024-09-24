Американцы раскрыли свое отношение к новым дебатам Трампа и Харрис

Большинство американских избирателей не против посмотреть второй раунд теледебатов между кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партии — бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, передает The Hill. По опросу Quinnipiac University, новых прений желают 64% респондентов.

Согласно исследованию, против очередной встречи Трампа и Харрис выступают 31% опрошенных. Еще 5% избирателей не смогли определиться со своим отношением к возможным новым дебатам кандидатов в президенты США.

Для Трампа вторые прения с Харрис станут уже третьим раундом за всю гонку, поскольку в июне экс-президент успел провести встречу с действующим американским лидером Джо Байденом. Именно после этих дебатов президент США покинул предвыборную кампанию. Место Байдена заняла Харрис, получив одобрение и номинацию от Демократической партии.

Харрис и Трамп встречались на дебатах в начале сентября, организованных телеканалом ABC News. Согласно опросам, в результате той дуэли Харрис одержала верх над Трампом. Впрочем, экс-президент США уверен, что вышел победителем из этой дуэли. Впоследствии штаб Харрис предложил Трампу провести второй раунд в конце октября.

Ранее Трамп оценил шансы на новые дебаты с Харрис.