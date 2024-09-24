Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американцы раскрыли свое отношение к новым дебатам Трампа и Харрис

Более 60% американцев хотят увидеть новые дебаты Трампа и Харрис

close
Brian Snyder/Reuters

Большинство американских избирателей не против посмотреть второй раунд теледебатов между кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партии — бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, передает The Hill. По опросу Quinnipiac University, новых прений желают 64% респондентов.

Согласно исследованию, против очередной встречи Трампа и Харрис выступают 31% опрошенных. Еще 5% избирателей не смогли определиться со своим отношением к возможным новым дебатам кандидатов в президенты США.

Для Трампа вторые прения с Харрис станут уже третьим раундом за всю гонку, поскольку в июне экс-президент успел провести встречу с действующим американским лидером Джо Байденом. Именно после этих дебатов президент США покинул предвыборную кампанию. Место Байдена заняла Харрис, получив одобрение и номинацию от Демократической партии.

Харрис и Трамп встречались на дебатах в начале сентября, организованных телеканалом ABC News. Согласно опросам, в результате той дуэли Харрис одержала верх над Трампом. Впрочем, экс-президент США уверен, что вышел победителем из этой дуэли. Впоследствии штаб Харрис предложил Трампу провести второй раунд в конце октября.

Ранее Трамп оценил шансы на новые дебаты с Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами