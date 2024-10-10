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Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

Трамп отверг предложение о проведении новых дебатов с Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Экс-глава Соединенных Штатов и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от участия в новых дебатах с действующим вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил об отказе от дебатов с Харрис на своей странице в социальной сети Truth Social. Так он отреагировал на предложение телеканала Fox News провести дебаты 24 или 27 октября.

По словам Трампа, процесс уже зашел слишком далеко, голосование уже началось, поэтому рематча не будет. Он добавил, что недавнее заявление Харрис о том, что она будет делать все, как нынешний президент Джо Байден, свидетельствует о ненужности новых дебатов.

Трамп подчеркнул, что принял предыдущее предложение от Fox News о проведении дебатов 4 сентября, но Харрис от них отказалась. Экс-президент также указал, что его популярность среди избирателей растет в первую очередь в ключевых штатах страны.

10 октября Трамп заявил, что Байден после выхода из президентской гонки возненавидел Харрис.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не должна быть кандидатом в президенты США.

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