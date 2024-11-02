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Захарова обвинила МИД Украины во лжи об украинских военнопленных

Захарова обвинила МИД Украины во лжи о запретах Москвы на посещение пленных

Высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва отказывает международным наблюдателям и медикам в посещении военнопленных, — ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Заявления, о которых идет речь, Сибига сделал на конференции в Монреале по гуманитарным аспектам украинского конфликта.

«Ему надо было в Монреаль съездить. Понимаете? Ему нужно было себя каким-то образом заявить, с чем нужно было приехать? Вот они набрали небылиц», — сказала она.

Захарова также заявила, что в этом году российская сторона предлагала передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279 человек.

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о приказах об уничтожении гражданских.

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