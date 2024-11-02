Командование украинских войск отдает операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приказы об уничтожении гражданского населения в РФ. Такое заявление сделал пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лукьянов, пишет ТАСС.

По информации агентства, мужчина сдался в плен в середине октября 2024 года. Он принимал участие в боевых действиях на Угледарском направлении и решил сложить оружие после того, как вместе с товарищами попал в засаду.

«Отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — рассказал украинский солдат.

Лукьянов выразил уверенность, что офицеры ВСУ поступают таким образом из-за страха.

2 ноября военный корреспондент Игорь Жданов сообщил, что бойцы ВСУ заминировали дорогу в город Украинск в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о трассе, которую мирные жители используют для эвакуации из населенного пункта.

Как отметил журналист, он со своей командой лично побывал на этом участке фронта. Тогда один из квадроциклов, сопровождавших корреспондентов, подорвался на мине. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, подчеркнул Жданов.

Ранее американские журналисты узнали, что солдаты ВСУ открывали огонь по мирным жителям в Курской области.