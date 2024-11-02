В МИД России сделали заявление о «покровительстве» стран над пленными бойцами ВСУ

Россия не знает о каких-либо намерениях «покровительства» других стран над пленными украинскими военными в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Нам ни о каких заявлениях или намерениях кого-то со стороны зарубежных стран неизвестно», — сказала дипломат.

2 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о том, как прошла конференция по вопросам прав человека в Канаде. По его словам, на мероприятии представители одной из стран — участниц заявили о ее желании стать державой-покровительницей для находящихся в РФ украинских граждан. В том числе это касается пленных военных.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским солдатам. При этом имеющиеся механизмы не позволяют Киеву защитить права граждан на российской территории, добавил он.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ.