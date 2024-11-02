Медведев заявил, что рано или поздно долларовый пузырь лопнет

Когда «пузырь доллара» лопнет, это может привести к хаосу в международных экономических отношениях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Это будет такой «бэмс». Это будет такой страшный хлопок, что он может создать очень тяжелые последствия для всех», — сказал он.

По мнению Медведева, «в том, чтобы американская валюта разлетелась, не заинтересован никто».

«Это привнесет хаос в международные экономические отношения», — объяснил зампредседателя Совбеза.

2 ноября кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил «Газете.Ru», что стопроцентный отказ от доллара США был бы выгоден России, но прийти к нему нужно естественным путем — через расширение доли расчетов в национальных валютах с дружественными странами.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.