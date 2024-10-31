Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет стоить около 98 рублей, евро — 106 рублей, юань — 13,7-13,8 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«На будущей неделе рубль может демонстрировать умеренную слабость. Негативное влияние на российскую валюту продолжит оказывать внешнеторговый дисбаланс, когда предложение иностранной валюты на рынке падает из-за сокращения экспорта, а спрос на нее при этом увеличивается по мере восстановления импортных потоков. Усугублять ситуацию могут сезонные тенденции, характерные для конца года», — отметил Буйволов.

По его словам, в особенности таким трендом станет повышение денежной ликвидности экономики — Минфину нужно успеть завершить расчеты по госзаказам, и предновогодняя активизация спроса на покупку импортных товаров.

По мнению Буйволова, высокие ставки и меры валютного контроля сдерживают девальвацию рубля. На будущей неделе станет известно, какая сумма ежедневных операций в рамках бюджетного правила будет установлена финансовыми властями на следующий месячный период. Если чистые продажи валюты вырастут, российская валюта получит небольшую поддержку, уточнил аналитик.

По прогнозу Буйволова, рубль может улучшить позиции под конец ноября, в налоговый период. Юань может стоить 13,5 рубля, доллар — 95 рублей, а евро — 102 рубля. В декабре негативная динамика российской валюты с большой вероятностью возобновится, допустил аналитик.

30 октября курс доллара на внебиржевом рынке превышал 97 рублей, евро — 105 рублей. Юань на закрытии торгов Мосбиржи в среду стоил 13,6 рубля.

Ранее экономист назвал два плюса слабого рубля.