Экономист высказался по поводу полного отказа России от доллара

Стопроцентный отказ от доллара США был бы выгоден России, но прийти к нему нужно естественным путем — через расширение доли расчетов в национальных валютах с дружественными странами. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Конечно, если мы не будем использовать доллар в расчетах, то и его курс к рублю будет для нас безразличен, по большому счету. Доллар США выпущен иностранным недружественным государством, он является в настоящее время токсичной валютой. Поэтому, конечно, минимизация такой токсичности крайне важна для России. Доллар США показал свою ненадежность, поэтому отказ от него на 100% выгоден и гипотетически возможен, но к нему следует прийти естественным путем — за счет использования национальных валют в расчетах с дружественными странами», — пояснил экономист.

Он добавил, что данный сценарий уже реализуется, причем не только в России, но и в других странах. Более того, этому будет способствовать и создание BRICSpay, позволит производить расчеты в национальных валютах, уточнил Балынин.

Экономист призвал иметь в виду, что при замене одной иностранной валюты на другую иностранную валюту в расчетах делает рубль зависимым от курса уже другой иностранной валюты. Поэтому Балынин назвал крайне важной валютную диверсификацию: чем больше валют будет использоваться в расчетах российских экономических субъектов с экономическими субъектами из других стран, тем менее зависимой будет российская экономика от колебаний курса одной конкретной валюты.

BRICS Pay — это международная платежная система, разработанная странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) для упрощения безналичных расчетов между их гражданами и предприятиями. Система позволяет пользователям привязывать банковские карты к цифровым кошелькам и осуществлять платежи через мобильное приложение, аналогично Apple Pay или Google Pay. В октябре 2024 года на Деловом форуме БРИКС в Москве была представлена демонстрационная версия BRICS Pay.

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