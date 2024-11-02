ГУР Украины заявил о переброске тысяч солдат КНДР к границе

За последнюю неделю октября Россия якобы перебросила более 7 тысяч солдат КНДР в приграничные с Украиной регионы. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Как утверждают в ведомстве, северокорейских военных перемещали с помощью 28 военно-транспортных самолетов. Солдаты КНДР якобы вооружены 60-мм минометами, автоматами АК-12, ПТРК «Феникс» и РПГ-7. Кроме того, они оснащены приборами ночного видения, тепловизорами, коллиматорными прицелами и биноклями.

В ГУР Украины также заявляют, что подготовка представителей Северной Кореи проходит на пяти полигонах.

31 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время в РФ якобы находятся около 10 тысяч военных из КНДР. По его словам, восемь тысяч северокорейских солдат пребывают на территории Курской области.

Глава американского внешнеполитического ведомства не смог предоставить никаких доказательств своих слов. Но это не помешало ему выразить уверенность, что уже «в ближайшие дни» военные из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против украинских формирований.

Ранее стало известно неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.