Шансы Трампа на победу обеспечили рост доллара

Доллар показывает лучшие за последние два года результаты. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

По его информации, индекс, который отражает курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, в том числе к фунту стерлингов и иене, подскочил в октябре на 3,2%. Это стало лучшим результатом с апреля 2022 года.

Причинами этого называют ожидания высоких процентных ставок, которые будут обеспечены сильными показателями экономики и возможной победой кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах. Эксперты также сочли рост американской валюты признаком экономической устойчивости.

Главный экономист AllianceBernstein Эрик Уиноград (Eric Winograd) назвал поток информации, который сработал на поддержку доллара, «идеальным штормом».

На следующей неделе доллар будет стоить около 98 рублей, евро — 106 рублей, юань — 13,7–13,8 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Ранее экономист назвал два плюса слабого рубля.