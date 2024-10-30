Экономист назвал два плюса слабого рубля

Длительное ослабление рубля может временно увеличить доходы российских экспортеров за счет роста рублевой выручки. Это также положительно сказывается на доходах федерального бюджета, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Однако экономист предупредил, что данные выгоды носят краткосрочный характер.

«Когда цены на импортные товары растут из-за ослабления рубля, увеличивается инфляционное давление. Это вынуждает государство повышать расходы на индексацию социальных выплат, что частично нивелирует выгоду от увеличенной выручки», — пояснил Балынин.

Он отметил, что для России выгоднее поддерживать долгосрочно стабильный курс рубля с допустимыми кратковременными колебаниями. Экономист назвал стратегически важным, чтобы рубль был стабильным. По словам Балынина, это позволяет избежать инфляционных рисков и обеспечивает сбалансированный рост экономики.

По словам Балынина, краткосрочные колебания курса рубля не должны вызывать паники у россиян.

«Любые внутринедельные и внутримесячные колебания курса иностранной валюты по отношению к рублю — это объективная реальность, и к ним следует относиться спокойно. Важно, чтобы на длительном промежутке времени курс оставался относительно стабильным. Это способствует экономической предсказуемости», — отметил Балынин.

За минувшие полтора месяца рубль ослаб к юаню на 15%.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.