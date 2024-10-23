В Пентагоне прокомментировали утечку разведданных по Израилю

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никто из его секретариата не фигурирует в расследовании утечки американских разведданных о подготовке Израиля к атаке на Иран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Остина, он не видел данных, которые указывают на то, что какое-либо должностное лицо из секретариата Пентагона станет объектом дальнейших разбирательств.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обеспокоен утечкой секретных данных американской разведки о подготовке Израилем атаки на Иран.

20 октября американский телеканал CNN сообщил, что США проводят расследование по факту утечки документов, которые датированы 15 и 16 октября. Они начали распространяться 18 октября после публикации Telegram-аккаунтом под названием «Middle East Spectator».

Документы отмечены грифом «совершенно секретно» и содержат маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их союзники из альянса «Пять глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания).

Ранее Иран сообщил об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля.