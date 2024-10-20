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В США ищут виновного в утечке разведданных

CNN: США расследуют утечку разведданных о подготовке Израиля к атаке на Иран

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Depositphotos

США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«США расследуют утечку сверхсекретной информации разведки США о планах Израиля отомстить Ирану», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, разведданные содержали себе информацию об атаке Израиля на Иран, а также учениях израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля». Источники CNN утверждают, что утечка документов свидетельствует о планах разведки США атаковать Иран.

Как утверждает CNN, документы были датированы 15 и 16 октября и начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября. Телеканал утверждает, что на них стоит гриф «совершенно секретно», а также особая маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes).

Среди прочего CNN указывает на то, что любая подобная утечка информации автоматически влечет за собой начало расследования с участием ФБР, Пентагона и других разведывательных агентств США.

6 октября издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США начали более активно собирать разведывательные данные в секторе Газа после того, как палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль в октябре прошлого года. Однако специалисты до сих пор сталкиваются со «слепыми зонами» на территории анклава.

Ранее в России зафиксировали 110 фактов утечек данных в 2024 году.

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