США обеспокоены утечкой разведданных о подготовке Израилем удара по Ирану

Президент США Джо Байден обеспокоен утечкой секретных данных американской разведки о подготовке Израилем атаки на Иран. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Мы глубоко обеспокоены. Президент все еще глубоко обеспокоен любыми утечками засекреченной информации в открытый доступ, такое не должно происходить, и это неприемлемо, когда такое происходит», — цитирует его Кирби.

Он отметил, что Байден будет активно следить за ходом расследования, рассмотрит меры по смягчению последствий произошедшего и предотвращению повтора утечек.

Чиновник также рассказал, что Вашингтон не видит признаков того, что еще какие-либо секретные документы попали в открытый доступ.

20 октября американский телеканал CNN сообщил, что США проводят расследование по факту утечки документов, которые датированы 15 и 16 октября. Они начали распространяться 18 октября после публикации Telegram аккаунтом под названием «Middle East Spectator».

Документы отмечены грифом «совершенно секретно» и содержат маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их союзники из альянса «Пять глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания). Они, в частности, описывают учения ВВС Израиля с использованием ракет класса «земля-воздух», которые, как полагают источники CNN, являются подготовкой к удару по Ирану.

Ранее Иран сообщил об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля.