Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о поддерживающем Трампа «мусоре»

Белый дом без разрешения изменил стенограмму речи американского президента США Джо Байдена, в которой глава Белого дома назвал «мусором» тех, кто выступает за кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

«Белый дом изменил стенограмму высказываний президента о предвыборной кампании Трампа и «мусоре», разъяснив, что слова президента были вырваны из контекста», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что разъяснение добавили без разрешения Стенографического управления Белого дома, отвечающего за официальные отчеты. По данным неназванного главы ведомства, внесенное изменение является нарушением протокола.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что Белый дом изменил стенограмму речи президента США Джо Байдена, в которой он, как утверждается, назвал сторонников Дональда Трампа «мусором».

Выступая 29 октября, Байден буквально заявил: «Единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его сторонники — его — его демонизация латиноамериканцев недопустима, это не по-американски».

Ранее в США отметили рост популярности Трампа среди чернокожих и латиноамериканцев.