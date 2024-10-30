В США заявили о росте популярности Трампа среди чернокожих и латиноамериканцев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает популярность среди чернокожих и латиноамериканцев, которые традиционно голосуют за демократов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Госдепартамента Соединенных Штатов в администрации Трампа Рассел Берман.

По его словам, популярность бывшего президента страны также растет среди другой части традиционных избирателей демократов — католиков и евреев.

Профессор считает, что рост рейтинга политика связан с ошибками кампании вице-президента США и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. В частности, он обратил внимание на отказ Харрис посещать ключевое католическое мероприятие — ежегодный ужин Фонда Мемориала Альфреда Смита.

Берман также отметил, что Трамп еще должен убедить неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах.

29 октября сообщалось, что Трамп сократил до минимума отрыв от Харрис в общенациональном рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Согласно исследованию, общенациональный рейтинг Харрис составляет 44%, тогда как Трампа — 43%.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.