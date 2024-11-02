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Президент Бразилии назвал имя кандидата, которого хотел бы видеть во главе США

Президент Бразилии да Силва заявил, что хотел бы видеть во главе США Харрис

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ему в качестве президента США предпочтительнее кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Его слова приводит LCI.

По мнению бразильского лидера, пребывание Харрис в Белом доме поможет укреплению демократии в США. В связи с этим да Силва напомнил о штурме Капитолия сторонниками республиканца Дональда Трампа 6 января 2021 года, которые были недовольны результатами президентских выборов, в ходе которых победил нынешний глава государства Джо Байден.

Замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов заявлял, что Республиканская и Демократическая партии США одинаково враждебно относятся сегодня к России, поэтому Белый дом не изменит свою политику в отношении РФ после президентских выборов в ноябре, кто бы их ни выиграл — Дональд Трамп или Камала Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

1 ноября 69 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента Соединенных Штатов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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Выборы в США - 2024
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