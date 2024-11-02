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Замдиректора ИМЭМО РАН рассказал, как изменится отношение США к РФ после выборов

Замдиректора ИМЭМО РАН: оба кандидата в президенты США относятся к РФ враждебно

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Brian Snyder/Reuters

Республиканская и Демократическая партии США одинаково враждебно относятся сегодня к России, поэтому Белый дом не изменит свою политику в отношении РФ после президентских выборов в ноябре, кто бы их ни выиграл — Дональд Трамп или Камала Харрис. Об этом заявил РИА Новости замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов.

По его словам, США все еще сохраняют большой вес на мировой арене, поэтому выборы американского лидера приковывают к себе всеобщее внимание.

«Думаю, никакой резкой перемены в политике Белого дома, независимо от того, кто его займет, Камала Харрис или Дональд Трамп, в отношении России не произойдет», — сказал Миловидов.

Он считает, что в настоящее время и республиканцы, и демократы относятся к РФ одинаково враждебно, поэтому не стоит ждать от их кандидатов на пост президента США разворота в сторону Москвы или благоразумия.

Миловидов отметил, что российско-американские отношения нормализуются тогда, когда США откажутся от мирового доминирования и признают себя «равными среди равных». Однако такой сценарий является для них невероятным, добавил замдиректора ИМЭМО РАН.

Ранее политолог объяснил, кто лучше для России — Трамп или Харрис.

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