Почти 70 млн человек проголосовали на выборах президента США

69 млн американцев уже проголосовали на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию электоральных процессов университета Флориды.

«Всего досрочно проголосовали 69 миллионов. Лично проголосовали досрочно 36,5 миллиона, по почте — 32,5 миллиона. Запрошено бюллетеней для голосования по почте 67,4 миллиона», — говорится в сообщении.

2 ноября замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов заявил, что Республиканская и Демократическая партии США одинаково враждебно относятся сегодня к России, поэтому Белый дом не изменит свою политику в отношении РФ после президентских выборов в ноябре, кто бы их ни выиграл — Дональд Трамп или Камала Харрис.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее сообщалось, что Трамп может потребовать от России отвести войска в случае победы на выборах.