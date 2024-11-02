Подоляк обвинил Россию в попытках поссорить Украину и Польшу

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отношения Варшавы и Киева не натянуты и стороны являются союзниками, однако Россия якобы пытается регулярно поссорить страны между собой. Его слова приводит польский портал Onet.

По его словам, Польша является «мощным партнером» Украины, однако между государствами «накопились некоторые исторические, социальные и зерновые проблемы», которые подлежат обсуждению.

Он утверждает, что между странами нет конфликта, а заявления об обратном – «попытка поднять температуру».

«Между Украиной и Польшей конфликта нет. Идет обсуждение. <…> Но мы все понимаем, что нам нужно решить российский вопрос. И это основная проблема. И мы решаем ее вместе. А Россия, в свою очередь, постоянно вмешивается в двусторонние отношения между странами, пытаясь превратить дискуссии в некую ссору», — заявил Подоляк.

1 ноября главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции в Ольштыне ответили на упреки президента Украины Владимира Зеленского по поводу сокращения военной поддержки страны.

«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — поделился Сикорский.

Косиняк-Камыш добавил, что обороноспособность Польши находится в приоритете перед помощью Киеву.

Ранее Варшава предложила Киеву покупать у нее вооружение в кредит.