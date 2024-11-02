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Слова шефа Пентагона о военных КНДР объяснили «протухшими бумажками ЦРУ»

Аналитик Джонсон: Остин теряет критическое мышление, говоря о военных из КНДР

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Leah Millis/Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин лишен критического мышления, когда заявляет о якобы присутствии военных из КНДР на территории России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

По словам эксперта, проблема Остина заключается в том, что он либо является лжецом, либо «самым невежественным и некритично мыслящим человеком в мире». Джонсон считает, что глава МО США принимает «за чистую монету протухшие бумажки ЦРУ».

Отсутствие логики у Остина объясняется тем, что НАТО встревожено отсутствием ответа на вопрос, что дальше делать с Украиной, которая несет катастрофические потери, указал он.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возможное участие северокорейских войск на стороне России в конфликте с Украиной может подтолкнуть другие страны к различным действиям и потенциальному расширению боевых действий. Остин отметил, что присутствие северокорейских солдат на стороне России может побудить других к принятию мер, однако он отказался комментировать возможные сценарии развития событий.

Ранее Зеленский захотел нанести «превентивный удар» по солдатам КНДР при одном условии.

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