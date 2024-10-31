В Пентагоне допустили прямое вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

Глава министерства обороны США Ллойд Остин допустил прямое вовлечение военнослужащих из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в качестве реакции на якобы присутствие военных из Северной Кореи в зоне специальной военной операции. Об этом передает РИА Новости.

«Да, это может вдохновить других на совершение действий. Различных действий», — отметил он.

Глава Пентагона подчеркнул, что не собирается рассуждать о конкретных действиях, которые можно ожидать. Кроме того, Вашингтон не может помешать военнослужащим из Северной Кореи находиться в зоне СВО, добавил Остин.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявлял, что западные страны, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором рассматривалось якобы присутствие военнослужащих Северной Кореи на территории РФ, «пробили очередное дно». Для западных стран пределов «по продвижению откровенной дезинформации» нет, подчеркнул он.

Ранее в КНДР разоблачили «грязные маневры» США по поводу отправки корейских военных на СВО.