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В ООН заявили о беспокойстве из-за запрета УПЦ на Украине

Управление ООН по правам человека обеспокоилось законом о запрете УПЦ на Украине

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SOPA Images/Global Look Press

Закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права. Об этом РИА Новости заявила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдассани.

По ее словам, принятый в конце августа закон вызывает беспокойство. Офис Управления ООН по правам человека продолжит анализировать принятый документ, однако на это потребуется время, уточнила Шамдассани.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит запретить в стране все церкви, связанные с Московским патриархатом. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией.

Несмотря на то, что УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с Русской православной церковью, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал сатанизмом запрет УПЦ.

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