Трамп заявил, что Харрис опасно доверять переговоры с РФ и КНР

Вице-президенту США, кандидату на пост главы государства от демократов Камале Харрис нельзя доверить переговоры с Россией и Китаем. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Висконсин, передает ТАСС.

«Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю», — отметил он.

Также Трамп выразил сомнение в том, чтобы Харрис доверили вывод страны «из экономического кризиса». По его мнению, «нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека».

Кроме того, на встрече со сторонниками Трамп подчеркнул, что у Харрис «чрезвычайно низкий уровень IQ».

В конце октября Трамп заявил, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих выборах она «гарантированно» втянет страну в третью мировую войну, продолжив агрессивную риторику. По его словам, при победе кандидата от Демократической партии «сыновья и дочери людей в конечном итоге будут призваны воевать в стране, о которой никогда не слышали».

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп рассказал, как Харрис навредила США.