Трамп рассказал, как Харрис навредила США

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что страна столкнулась с неисчислимыми страданиями из-за пограничного кризиса, передает The Hill. По его словам, ответственность за снижение безопасности на южных границах лежит на вице-президенте США, кандидате в главы Белого дома от Демократической партии Камале Харрис.

«Почти четыре года мы переживаем самый тяжелый пограничный кризис в истории мира. Никогда не было ничего подобного, что принесло неисчислимые страдания и несчастья. Архитектором этого разрушения является Камала Харрис <...> Она сделала худшую работу, вероятно, в истории любой границы, не только нашей», — отметил Трамп.

Он добавил, что Харрис, в частности, отказалась продолжать его проект по строительству стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркнул, что теперь кандидат-демократ говорит о готовности исправить ситуацию, хотя у нее на это было четыре года.

Ранее Трамп поймал Харрис на лжи.