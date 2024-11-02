Экс-представитель РФ в МВФ заявил о колоссальном давлении США на страны БРИКС

США оказывают колоссальное давление на страны БРИКС, пытаясь держать их под контролем. Об этом заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«США предпринимают огромные усилия в попытке держать за хвост страны БРИКС», — сказал он в заключительном интервью перед уходом с должности 1 ноября.

По его словам, США используют свои посольства для влияния на страны БРИКС. Запад обеспокоен тем, что члены объединения углубляют сотрудничество между собой, но отказывается это признавать, отметил Можин.

30 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что успех саммита БРИКС в Казани продемонстрировал, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско. По словам дипломата, большинство государств мира не идут на поводу коллективного Запада, укрепляют отношения с Российской Федерацией в самых разных форматах и областях.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. На встрече впервые присутствовали новые страны — участницы объединения.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер Сербии назвал БРИКС надеждой человечества.