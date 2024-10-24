Вице-премьер Сербии назвал БРИКС надеждой человечества

Международное объединение БРИКС является надеждой человечества. Об этом в интервью RT заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он отметил, что несколько лет назад у республики не было альтернативы Европейскому союзу.

«По мере роста его влияния и силы, а также роста популярности БРИКС среди граждан Сербии — я не удивлюсь, если через два-три года у нас будет официальное решение граждан Сербии между Европейским союзом и БРИКС», — сказал политик.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. На встрече впервые присутствуют новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее швейцарский журналист назвал саммит БРИКС в Казани успехом Путина.