Успех саммита БРИКС в Казани продемонстрировал, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытия Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, передает РИА Новости.

По словам дипломата, большинство государств мира не идут на поводу коллективного Запада, укрепляют отношения с Российской Федерацией в самых разных форматах и областях. Об этом свидетельствуют, в том числе, итоги саммита БРИКС в Казани под российским председательством, отметил Лавров.

24 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью RT назвал БРИКС надеждой человечества.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. На встрече впервые присутствовали новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее швейцарский журналист назвал саммит БРИКС в Казани успехом президента РФ Владимира Путина.