США утверждают, что Россия причастна к истории с видео о нарушениях на выборах

Власти Соединенных Штатов утверждают, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали видео, касающиеся нарушений на президентских выборах в Америке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Аппарата директора Национальной разведки США, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности.

«По оценкам разведывательного сообщества, российские субъекты влияния сфабриковали видео, на котором запечатлены лица, утверждающие, что они с Гаити и незаконно проголосовали в нескольких округах в Джорджии», — сказано в заявлении.

Кроме того, «российские субъекты» обвинили в том, что они сфабриковали видео о том, что лицо, связанное с кандидатом в президенты США от Демократической партии, получило взятку от американского артиста».

1 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на случаи фальсификации в процессе электронного голосования в Соединенных Штатах. Захарова подчеркнула, что выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Однако, по ее словам, уже 60 миллионов граждан отдали свои голоса заранее.

На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп уже занимал должность президента с 2017 по 2021 год. Харрис в настоящее время является вице-президентом США.

Ранее Илон Маск заявил, что опасается мести властей США в случае проигрыша Трампа на выборах.