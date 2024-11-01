Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США утверждают, что Россия причастна к истории с видео о нарушениях на выборах

Власти США усмотрели российский след в истории с видео о нарушениях на выборах

close
Газета.Ru

Власти Соединенных Штатов утверждают, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали видео, касающиеся нарушений на президентских выборах в Америке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Аппарата директора Национальной разведки США, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности.

«По оценкам разведывательного сообщества, российские субъекты влияния сфабриковали видео, на котором запечатлены лица, утверждающие, что они с Гаити и незаконно проголосовали в нескольких округах в Джорджии», — сказано в заявлении.

Кроме того, «российские субъекты» обвинили в том, что они сфабриковали видео о том, что лицо, связанное с кандидатом в президенты США от Демократической партии, получило взятку от американского артиста».

1 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на случаи фальсификации в процессе электронного голосования в Соединенных Штатах. Захарова подчеркнула, что выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Однако, по ее словам, уже 60 миллионов граждан отдали свои голоса заранее.

На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп уже занимал должность президента с 2017 по 2021 год. Харрис в настоящее время является вице-президентом США.

Ранее Илон Маск заявил, что опасается мести властей США в случае проигрыша Трампа на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами