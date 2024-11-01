Захарова отметила случаи подтасовок при электронном голосовании в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на случаи фальсификации в процессе электронного голосования в Соединенных Штатах. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Однако, по ее словам, уже 60 миллионов граждан отдали свои голоса заранее.

«Как это возможно? Это просто. Это же американская демократия, а не что-то из Древней Греции. Следите за руками, в буквальном смысле», — написала Захарова, комментируя информацию о том, что на одном из избирательных участков в США оборудование не позволяло голосовать за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, вместо этого выбирая кандидата от демократов Камалу Харрис.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп уже занимал должность президента с 2017 по 2021 год. Харрис в настоящее время является вице-президентом США.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с равнодушием относится к выборам в Соединенных Штатах и их возможному итогу, так как обе противоборствующие партии настроены на противостояние с РФ.

Ранее экс-посол Ватикана счел грехом голосование за Харрис.