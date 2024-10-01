В Госдуме предсказали долгосрочную конфронтацию России и США

Соединенные Штаты не намерены налаживать отношения с Россией и готовятся к долгосрочной и жесткой конфронтации с нашей страной. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

К таким выводам парламентарий пришел после изучения доклада Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США «Соревнуясь с Россией».

По мнению Пискарева, авторы доклада «настойчиво не советуют властям США спешить расстаться с ролью мирового жандарма», диктуют Европе правила поведения и дают указания о том, как «призвать к ответу» Россию в связи с ее «плохим поведением».

Пискарев напомнил, что комиссия призвана поощрять укрепление безопасности и сотрудничества в Европе. При этом накануне выхода доклада она «провела очередные слушания по «деколонизации», а говоря проще – о расчленении России на несколько государств».

«По сути, и доклад и всю деятельность этой правительственной комиссии США можно назвать пособием по вмешательству в дела суверенных государств и подготовке цветных революций», — написал Пискарев.

1 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности к долгому противостоянию с Соединенными Штатами. По его словам, на фоне сложившегося в США двухпартийного консенсуса на развитие антироссийского курса Москве не стоит испытывать иллюзий в этом отношении.

Ранее Рябков напомнил о рисках стратегического противостояния России и США.