Путин раскрыл, к чему ведут попытки США сохранить имперский статус

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты игнорируют интересы собственного населения и истощают страну, следуя своим имперским амбициям. Его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что, если бы не «этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность», условия на мировой арене давно были бы стабилизированы.

По словам президента России, правящие элиты Соединенных Штатов распространяют собственную идеологию по всему миру, сохраняют имперский статус и доминирование, что все больше истощает страну, ведет к деградации, вступает в явное противоречие с подлинными интересами американского народа.

До этого Владимир Путин заявил, что многополярность успешно формируется в современном мире, глубинные изменения внушают оптимизм.

«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», — сказал российский лидер на встрече с руководством МИД РФ.

Ранее в США призвали держаться подальше от красных линий Путина.