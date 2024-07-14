В Кремле заявили об «авгиевых конюшнях» в отношениях РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в стадии глубокой конфронтации. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации. Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике», — сказал Песков.

При этом он отметил, что когда-то время потепления отношений настанет.

«Настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти «авгиевы конюшни», — добавил представитель Кремля.

До этого Песков заявлял, что Россия намерена ответить на попытки западных стран нанести ей стратегическое поражение в зоне конфликта на Украине, власти просчитывают разные варианты реакции на подобные действия США и стран Европы. Также представитель Кремля также подчеркнул, что в настоящий момент НАТО — вражеский для России альянс.

Ранее США ввели санкции против 12 граждан России.