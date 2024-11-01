Медведев сравнил российский и американский законы об иноагентах

Российский закон об иностранных агентах является намного более либеральным по сравнению с аналогичным документом, разработанным в США. Об этом в ходе интервью для RT заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, американские власти придерживаются двойных стандартов в отношении закона об иностранных агентах. Тот закон, который был принят в США в 1938 году, они называют «хорошим». При этом российский документ попал в категорию «плохих» нормативных актов.

«В Европе собираются принять специализированное правило по деятельности иностранных агентов, это хорошо. Грузия приняла закон об иностранных агентах — это плохо, потому что они <...> списали что-то с русских», — добавил Медведев.

22 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российская сторона должна компенсировать материальный и моральный ущерб гражданам и организациям, признанным в РФ иностранными агентами. Инстанция встала на сторону 107 заявителей, которых оштрафовали за несоблюдение требований российского законодательства.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕСПЧ не имеет для властей страны никакого значения.

Ранее в Государственной думе РФ обвинили иностранных агентов в попытках дискредитировать саммит БРИКС.