Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила попытки иностранных агентов дискредитировать саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, иноагенты пытались собрать на территории России отрицательную информацию о саммите.

Когда к освещению работы саммита БРИКС в Казани наконец были допущены представители СМИ из недружественных государств, страны Запада велели подконтрольным им иноагентам заполнить информационное пространство фейками и информационным шумом, рассказал Пискарев.

Парламентарий отметил, что это было стремлением противников России отвлечь мировую аудиторию от изучения прозвучавших на саммите БРИКС предложений и нелицеприятных оценок в адрес коллективного Запада.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что успех БРИКС стал провалом для США и ЕС.