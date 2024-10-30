В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ по иноагентам

Для России не имеет никакого значения решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иностранным агентам, так как страна вышла из Совета Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вопросы по поводу ЕСПЧ, его решений, который он штампует, с какой-то шизофренической силой и скоростью в отношении нашей страны продолжают поступать, как будто все это имеет хоть какое-то значение», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что ЕСПЧ и Совет Европы, которые реализуют антироссийскую кампанию, представляют собой для Москвы пустое место.

22 октября ЕСПЧ присудил компенсации материального и морального ущерба, а также судебных издержек гражданам и организациям, признанным в России иноагентами. Суд встал на сторону 107 заявителей, которые не соблюдали требования российского законодательства.

24 октября председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что нижняя палата парламента выявила попытки иностранных агентов дискредитировать саммит БРИКС в Казани. По его словам, иноагенты пытались собрать на территории России отрицательную информацию о мероприятии.

Ранее эксперты рассказали, как повлиял закон об иноагентах повлиял на блогерский рынок.