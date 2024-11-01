Медведев заявил об изменении отношения Грузии к ЕС и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об изменении отношения Грузии к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу. Соответствующее заявление он сделал в интервью RT.

«Дело в том, что, мне кажется, отношение к Евросоюзу и к НАТО в Грузии изменилось. Значит, НАТО — это военный блок. Евросоюз, ну, достаточно далеко, я уж не говорю про США», — сказал зампред Совбеза.

При этом он отметил, что Российская Федерация находится рядом с Грузией.

В октябре советник премьер-министра Грузии, бывший спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что членство республики в НАТО является нереальным.

В августе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти страны не собираются убирать или вносить поправки в статью конституции, связанную со стремлением Тбилиси к членству в НАТО и Евросоюзе.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Грузия вступит в ЕС.