Членство Грузии в НАТО является на данный момент нереальным. Об этом заявил в эфире телеканала «Imedi» советник грузинского премьер-министра, бывший спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

«Членство в НАТО является нереальным в ближайшей перспективе. Это абсолютно ясно, не так ли?» — заявил Абашидзе.

До этого основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году, поскольку «реальные координаторы» собирались сохранить Киев и Тбилиси в качестве «живой силы» для войны с Россией.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО будет зависеть от позиции новой администрации Соединенных Штатов.

Ранее в Грузии вспомнили, как Запад предлагал повоевать с Россией «три-четыре дня».