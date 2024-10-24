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В Грузии критически высказались насчет членства в НАТО

Советник премьера Грузии назвал членство страны в НАТО нереальным

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Irakli Gedenidze/Reuters

Членство Грузии в НАТО является на данный момент нереальным. Об этом заявил в эфире телеканала «Imedi» советник грузинского премьер-министра, бывший спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

«Членство в НАТО является нереальным в ближайшей перспективе. Это абсолютно ясно, не так ли?» — заявил Абашидзе.

До этого основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что Украину и Грузию не приняли в НАТО в 2008 году, поскольку «реальные координаторы» собирались сохранить Киев и Тбилиси в качестве «живой силы» для войны с Россией.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО будет зависеть от позиции новой администрации Соединенных Штатов.

Ранее в Грузии вспомнили, как Запад предлагал повоевать с Россией «три-четыре дня».

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