В Грузии не захотели убирать статью о стремлении в ЕС и НАТО из конституции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не собираются убирать или вносить поправки в статью конституции, связанную со стремлением Тбилиси к членству в Европейском союзе и НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — подчеркнул премьер Грузии.

Ранее Кобахидзе допустил, что ЕС может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Вместе с тем глава грузинского кабмина отметил, что вероятность этого невелика, пока конфликт на Украине продолжается.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами рассказал, что Евросоюз требовал от Грузии введения санкций против России, а также организованной отправки грузинских наемников на территорию Украины для их участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже он подчеркнул, что процветание и мир в республике не будут принесены в жертву ради вступления в Евросоюз.

Ранее в Грузии назвали не принципиальными сроки начала переговоров о вступлении в ЕС.