Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии не захотели убирать статью о стремлении в ЕС и НАТО из конституции

Премьер Кобахидзе: Грузия не будет убирать стремление в ЕС и НАТО из конституции

close
100%
Zurab Tsertsvadze/AP

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не собираются убирать или вносить поправки в статью конституции, связанную со стремлением Тбилиси к членству в Европейском союзе и НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — подчеркнул премьер Грузии.

Ранее Кобахидзе допустил, что ЕС может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Вместе с тем глава грузинского кабмина отметил, что вероятность этого невелика, пока конфликт на Украине продолжается.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами рассказал, что Евросоюз требовал от Грузии введения санкций против России, а также организованной отправки грузинских наемников на территорию Украины для их участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже он подчеркнул, что процветание и мир в республике не будут принесены в жертву ради вступления в Евросоюз.

Ранее в Грузии назвали не принципиальными сроки начала переговоров о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами