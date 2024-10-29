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Глава МИД Венгрии уверен, что Грузия вступит в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто выразил уверенность во вступлении Грузии в ЕС

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Zurab Tsertsvadze/AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Грузия вступит в Евросоюз при поддержке венгерской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время грузинско-венгерской правительственной встречи в Тбилиси он выразил «абсолютную уверенность» в том, что Грузия вступит в ЕС с помощью Венгрии. Он также заявил, что решение заморозить движение Грузии в Евросоюз является «чисто политическим».

В октябре на встрече в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза пришли к выводу, что шаги Тбилиси не соответствуют европейским принципам и ценностям. Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в Евросоюз.

В июне саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона об иноагентах. ЕС призвал власти Грузии «прояснить свои намерения и развернуть текущий курс действий, который разрушает путь Тбилиси в организацию и фактически ведет к остановке процесса вступления».

Ранее в ЕС назвали условие, при котором Грузия никогда не вступит в объединение.

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