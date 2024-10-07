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Лавров рассказал об отношении России к выборам в США

Лавров: РФ все равно, чем закончится голосование в США

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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия с равнодушием относится к выборам в Соединенных Штатах и их возможному итогу, так как обе противоборствующие партии настроены на противостояние с РФ. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией», — объяснил глава российского МИД.

При этом Лавров отметил, что РФ будет готова изучить предложения американской стороны, если в политике Штатов что-либо изменится. Дипломат также добавил, что считает логичным такую политику, при которой «хозяин Белого дома» был бы сосредоточен на решении проблем США, а не «искал приключений» в других странах.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий американский лидер Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Ее соперником стал бывший президент США Дональд Трамп, который баллотируется от республиканцев.

4 октября Трамп заявил, что грядущие президентские выборы в США могут стать последними, если победу на них одержит Харрис. По словам политика, он должен выиграть выборы, иначе США «отправятся к чертям».

Ранее в Крыму назвали выборы в США шансом для поиска мира на Украине.

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Выборы в США — 2024
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