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Иран пообещал ответить Израилю «в нужное время» и достойным образом

Al Mayadeen: Иран ответит Израилю «в нужное время» подходящим образом

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иран пообещал ответить на атаку Израиля соответствующим образом и в нужное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Al Mayadeen.

Как заявил в эфире телеканала советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, государство ответит на израильскую атаку «в нужное время и соответствующим образом».

1 ноября СМИ сообщили, что Хаменеи приказал Высшему совету национальной безопасности Ирана создать план ответного удара по Израилю.

До этого об ответе Ирана сообщал и иранский генерал-майор, командующий военизированного ополчения «Басидж» Голамреза Солеймани. Он заявил, что Иран воспользуется своими скрытыми возможностями и нанесет по Израилю «смертоносный ответный удар».

Ранее стало известно, что Иран может изменить ядерную доктрину в случае угрозы для страны.

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