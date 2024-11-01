Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран подготовит ответный удар по десяткам военных целей в Израиле

NYT: Иран планирует ударить по десяткам израильских военных целей

close
Amir Cohen/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ Высшему совету нацбезопасности государства подготовить план ответного удара по Израилю. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников, знакомых с военным планированием.

Чиновники заявили, что Хаменеи принял решение после того, как ознакомился с отчетом о масштабах ущерба, нанесенного в ходе атаки Израиля по производствам ракет и системам ПВО вокруг Тегерана, критической энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны.

28 октября Хаменеи приказал военному командованию составить перечень военных целей на израильской территории, по которым ударит Иран. Известно, что их количество составляет десятки.

По данным издания, удары будут нанесены после выборов президента США. Власти Ирана считают, что Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, может воспользоваться эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в предвыборных целях.

Планы нанести ответный удар по Израилю подтвердил и иранский генерал-майор, командующий военизированного ополчения «Басидж» Голамреза Солеймани. Он уточнил, что государство имеет некие скрытые возможности для этого.

Ранее Росавиация продлила действие ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 24 ноября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами