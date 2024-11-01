Иран подготовит ответный удар по десяткам военных целей в Израиле

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ Высшему совету нацбезопасности государства подготовить план ответного удара по Израилю. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников, знакомых с военным планированием.

Чиновники заявили, что Хаменеи принял решение после того, как ознакомился с отчетом о масштабах ущерба, нанесенного в ходе атаки Израиля по производствам ракет и системам ПВО вокруг Тегерана, критической энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны.

28 октября Хаменеи приказал военному командованию составить перечень военных целей на израильской территории, по которым ударит Иран. Известно, что их количество составляет десятки.

По данным издания, удары будут нанесены после выборов президента США. Власти Ирана считают, что Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, может воспользоваться эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в предвыборных целях.

Планы нанести ответный удар по Израилю подтвердил и иранский генерал-майор, командующий военизированного ополчения «Басидж» Голамреза Солеймани. Он уточнил, что государство имеет некие скрытые возможности для этого.

Ранее Росавиация продлила действие ограничений на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 24 ноября.