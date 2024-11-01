Иранский генерал заявил о планах нанесения «смертоносного удара» по Израилю

Иран воспользуется своими скрытыми возможностями и нанесет по Израилю «смертоносный ответный удар». Об этом заявил иранский генерал-майор, командующий военизированного ополчения «Басидж» Голамреза Солеймани, сообщает ТАСС.

Генерал заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах, но Иран исправит эту ошибку и нанесет по нему мощный удар.

31 октября сообщалось, что Иран ответит на удар Израиля до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в следующий вторник, 5 ноября.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее сообщалось, что Иран резко увеличит военный бюджет после атаки Израиля.