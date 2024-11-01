В Госдуме РФ высказались о военном сотрудничестве Украины и Турции

Москве не стоит питать иллюзий по поводу отношений с Анкарой, заявил член комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет «Лента.ру».

Таким образом законодатель ответил на вопрос о военном сотрудничестве Турции и Украины. Он обратил внимание, что республика продолжает оставаться членом НАТО.

«Не стоит питать особенных иллюзий. Безусловно, у нас есть много точек соприкосновения с этой страной <...>, но ожидать того, что Турция будет поддерживать пророссийский курс и станет нашим ярым союзником, не приходится», — подчеркнул депутат Государственной думы РФ.

По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган балансирует между Москвой и западными государствами. Он делает это для того, чтобы «выторговать различные бонусы» для своей страны.

В то же время Белик выразил уверенность, что Киеву тоже не стоит рассчитывать на полную поддержку со стороны Анкары. Как сказал парламентарий, Турция делает только то, что отвечает ее собственным интересам.

«Что же касается сотрудничества Москвы и Анкары — то оно, безусловно, выгодно и должно продолжаться», — отметил законодатель.

При этом он пояснил, что такое взаимодействие имеет место только до тех пор, пока обе стороны получают от него одинаковую выгоду.

1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Турция продолжает поставлять на Украину оружие, которое впоследствии используется для ударов по российской территории. Подобные действия Анкары вызывают у Москвы большое недоумение, рассказал дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о новых предложениях Турции по урегулированию на Украине.