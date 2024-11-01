Слуцкий прокомментировал «браваду Трампа о «Северных потоках»

Слова Дональда Трампа об «уничтожении» им «Северного потока» еще на стадии строительства лишний раз свидетельствуют о причастности американцев к его подрыву. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Бравада Трампа лишь вновь подтверждает причастность американцев к этому варварству», — сказал он.

По словам Слуцкого, Трампа и в самом деле трудно назвать другом России, так как в период его президентства (в 2017–2021 годах. — Ред.) начался разрыв договорных обязательств в сфере безопасности и стратегической стабильности и было введено рекордное количество антироссийских санкций.

Кроме того, парламентарий отметил, что Трамп, будучи бизнесменом, преследует экономическую выгоду даже во внешней политике страны.

«Мы помним, каким нападкам с его стороны подвергался проект строительства «Северный поток», поскольку от запуска трубопровода страдали бы поставки американского СПГ в Европу», — пояснил Слуцкий.

1 ноября в интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что именно он, будучи президентом, остановил прокладку российского газопровода «Северный поток — 2».

Строительство трубопровода «Северный поток-2» официально завершилось в сентябре 2021 года, однако 26 сентября 2022 года одна из двух нитей «Северного потока — 2» была взорвана в результате диверсии. Расследование ведется до сих пор.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа об «уничтожении» им Северного потока.