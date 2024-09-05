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Премьер Малайзии обвинил Запад в лицемерии и поддержке военных конфликтов

Премьер Малайзии Ибрагим: Запад отступил от нравственных принципов в Газе

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Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Малайзия выступает за урегулирование конфликтов – как на Украине, так и в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Поведение стран Запада в этих вопросах лицемерно, так как они полностью отступили от нравственных принципов, заявил он в беседе с RT.

«В отношении палестинского народа Газы творятся зверства, а западные державы полностью отступили от принципов, и меня это потрясает», — отметил Ибрагим.

Он подчеркнул, что Малайзия выступает за мир и не поддерживает усиления вооружения какой-либо из сторон конфликта, чтобы она могла наносить удары по другому государству. Запад в этом вопросе проявляет «двойственную позицию» и лицемерие, заключил политик.

Напомним, Анвар Ибрагим принимает участие в Восточном экономическом форуме, в рамках которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его на саммит стран АСЕАН в 2025 году, на котором председателем будет Малайзия.

Ранее премьер Малайзии рассказал о выгоде для РФ вступления страны в БРИКС.

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